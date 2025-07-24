Спортсменки из Красногорска победили на всероссийском турнире по футболу

Команда спортивной школы «Зоркий» из Красногорска, состоящая из девочек 2012–2013 годов рождения, триумфально завершила выступление на финальном этапе всероссийского турнира «Кожаный мяч — Лига юных футболистов». Коллектив обошел 23 команды.

Путь к чемпионству начался с победы со счетом 4:2 над «Викторией» из Самарской области. Затем команда победила в матче против «Таганая» из Челябинска. После этого подмосковные футболистки сыграли вничью с коллективом «Миллерово» из Ростовской области.

Команда тренеров Алисы Орешкиной и Андрея Веревкина в четвертьфинале одолела «Бутурлино» из Нижегородской области со счетом 3:2. Полуфинальный матч против «Ники» из Ленинградской области завершился победой со счетом 4:0.

Решающий гол в финальной игре с «Надеждой» из Краснодарского края забила Анастасия Кочурина, принеся своей команде чемпионский титул.

Особого внимания заслуживает мастерство Алисы Никитиной, которая в экстренном порядке сменила амплуа с нападающего на вратаря из-за травмы основного голкипера Виктории Петренко.

Финальные игры проходили с 13 по 20 июля в Волжском в Волгоградской области в рамках реализации государственной программы «Спорт России».