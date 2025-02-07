Спортсменки из Красногорска победили на первенстве ЦФО по лыжным гонкам

Воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва «Зоркий» победили на первенстве Центрального федерального округа по лыжным гонкам. Они прошли на соревнования всероссийского уровня.

Первенство Центрального федерального округа России среди девушек и юношей 2007–2008 годов рождения прошло в Архангельске. Соревнования стали отборочными на первенство России в марте.

Две воспитанницы спортшколы «Зоркий» Василиса Голопридова и Ирина Конькова показали блестящие результаты, завоевав путевки на первенство России.

Василиса Голопридова дважды поднялась на высшую ступень пьедестала, став победительницей в спринте и эстафете.