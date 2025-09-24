Спортсменки из Коломны выиграли 2 медали на соревнованиях по гребле
С 19 по 23 сентября в Ростове-на-Дону прошли всероссийские соревнования по гребному спорту «Надежды России» среди юношей и девушек до 19 лет. Спортсменки из Подмосковья выиграли две золотые медали.
В Министерстве физической культуры и спорта Московской области отметили, что Мария Макарова и Софья Крутикова одержали победу в дисциплине «двойка без рулевого».
Валерия Леонидова, Полина Белова, Софья Крутикова и Мария Макарова выиграли золото в соревнованиях «четверок без рулевого».
Все спортсменки представили Коломну.
Состязания собрали свыше 130 участников из 13 российских регионов.
Соревнования провели в рамках государственной программы «Спорт России».