Спортсменки из Химок вышли на следующий этап чемпионата России по баскетболу 3×3

Женская команда Khimki Power из Химок уверенно стартовала на чемпионате России по баскетболу 3×3. На открывающем этапе в Котельниках спортсменки завоевали право выступить на следующих этапах турнира.

В первый игровой день спортсменки из Подмосковья не оставили шансов соперницам. Они одержали победы над командами «АБ Кондрашина U23» из Санкт-Петербурга, «Тулпар» из Казани, а в решающем матче взяли верх над воронежской «Спартой».

Во второй день соревнований баскетболистки Khimki Power продолжили показывать хорошую игру. Они выиграли у московской MSU и команды «Позитив» из Челябинска.

По результатам отборочного турнира женская команда из Подмосковья гарантировала себе участие в двух первых этапах категории «Мастер».

Мужская команда Khimki Power в решающих матчах с сильными соперниками проиграла с минимальным разрывом в счете. Однако шансы на попадание в «Мастер» у них пока сохраняются.

Открывающий турнир чемпионата прошел с 28 по 31 января в торговом центре МЕГА «Белая Дача» в Котельниках.