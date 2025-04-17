Спортсменки из Химок выиграли бронзу на всероссийском турнире по фехтованию

Воспитанники спортшколы олимпийского резерва выступили на всероссийском турнире по фехтованию «Владимиро-Суздальская Русь». Химчане заняли третье место в командном зачете.

Всего участниками турнира стали более 200 спортсменов из 15 регионов страны. Шпажистки команды «Химки-1» завоевали бронзовые медали. Среди отличившихся: Алена Квинт, Кристина Макарова, Алиса Золотоноша и Анна Ханамирян. Состязания провели в возрастной категории 2010–2012 годов рождения.

«Химкинские фехтовальщики показывают превосходные результаты на различных соревнованиях, устанавливают новые рекорды и на своем опыте они показывают, как можно все успевать и добиваться высот в любых начинаниях», — отметил Заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области, муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Отметим, что раннее в Химках состоялся турнир по фехтованию на шпагах среди юниоров, посвященные Льву Васильевичу Сайчуку — призеру и победителю чемпионатов Советского Союза.