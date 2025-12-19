Спортсменки из Химок выиграли 2 медали на Кубке России по фехтованию

В первый день Кубка России по фехтованию подмосковные саблистки продемонстрировали впечатляющие результаты. Алина Ключникова и Яна Егорян, представляющие Химки, выиграли золотую и серебряную медали в личном первенстве среди женщин.

В Министерстве физической культуры и спорта Московской области отметили, что спортсменки из региона уверенно прошли турнирный путь и встретились в финальном поединке за главный трофей.

В упорной схватке Алина Ключникова одержала победу над двукратной олимпийской чемпионкой Яной Егорян со счетом 15:12. Это уже вторая подряд победа Ключниковой на Кубке России.

«Я вчера сдавала экзамены по теории и методике. Был вопрос про функцию соревнований. Оттуда я выделила очень важную вещь, что соревнования — это праздник», — прокомментировала победу Алина Ключникова.

В результате на пьедестале почета первые две ступени заняли представительницы Московской области. Бронзовые медали разделили саблистки из Москвы и Нижегородской области.

Соревнования личного первенства по сабле среди женщин прошли 18 декабря в Смоленске. Их провели по федеральной программе «Спорт России».