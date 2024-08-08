Спортсменки из Химок стали вторыми на всероссийском турнире по волейболу

Участницы спортивного клуба «Благо» из Химок завоевали серебро на чемпионате и первенстве России по пляжному волейболу среди лиц с нарушениями слуха. Всего на поле состязались 12 женских и 14 мужских команд со всех уголков России.

Спортсменки Эвелина Печеркина и Юлия Шамина заняли второе место в составе сборной команды Подмосковья.

«Члены клуба „Благо“ участвовали в Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, становились чемпионами и призерами мира и Европы, многократными чемпионами и рекордсменами России. Мы гордимся каждой победой наших атлетов», — поделился Заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области, муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Напомним, что ранее легкоатлеты из Химок заслужили четыре золотых, две серебряных и одну бронзовую медали на Чемпионате России. Всего за победу в турнире боролись свыше 300 человек из 40 регионов страны.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».