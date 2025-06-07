Спортсменки из Химок стали призерами международного чемпионата по фехтованию

Воспитанницы фехтовальной школы олимпийского резерва в Химках поучаствовали в открытом чемпионате Союзного государства. Соревнования объединили более 300 сильнейших спортсменов Белоруссии и России в трех видах оружия

Кристина Ясинская разделила победу с напарницами по сборной «Россия-1», заняв первое место в финале среди шпажисток. Муниципальный депутат Руслан Шаипов поздравил спортсменок.

«Гордимся нашими ребятами! Наш город — столица Подмосковного спорта. Будем и впредь поддерживать спортсменов на стартах всех уровней», — поделился депутат.

Лейла Пириева и Лейла Мамедова из Центра фехтования Ильгара Мамедова завоевали серебряные медали. Девушки выступали среди рапиристок в составе сборной Московской области.

Школа олимпийского резерва по фехтованию в Химках — одна из немногих, где специализируются на всех видах оружия — рапира, шпага и сабля. Воспитанники регулярно занимают призовые места на соревнованиях различного уровня.