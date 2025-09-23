Спортсменки из Фрязина стали призерами областного турнира по художественной гимнастике

В Люберцах стартовали областные соревнования по художественной гимнастике «Осенний триумф». Воспитанницы спортивных школ из Фрязина показали высокие результаты как в командном, так и личном зачетах.

Спортсменки из команды «Фрязино» выиграли золотые медали. В ее составе состязались: Айсель Абдуллаева, Софья Бражникова, Василиса Кузнецова, Ксения Феоктистова и София Юркевич. Команда «Лялечки», представленная Софией Ляшенко, Дарьей Писаревой, Евой Язински и Софией Язински, завоевала серебро.

Хороший результат показала и «КМС». В составе команды выступили: Софья Дерябкина, Анастасия Оборовская, Полина Соболева, Елена Тимофеева и Анастасия Трафимова. С результатом шестого места спортсменки вошли в десятку сильнейших коллективов.

В личном первенстве третью ступень пьедестала почета заняли Дарья Писарева, Ксения Бугакова, Анна Цапко, Ксения Киселева, Виктория Назнаева, Кира Баранова. Четвертое место завоевала Александра Авдеева, пятое место у Александры Фадюшиной и шестое досталось Марии Антоновой.