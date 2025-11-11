Спортсменки из Фрязина приняли участие в соревнованиях по художественной гимнастике

Гимнастки из Фрязина выступили на соревнованиях «На призы Олимпийских чемпионок Ирины Беловой и Елены Посевиной», которые прошли в Пересвете. В командных групповых упражнениях среди девушек 2013–2014 годов рождения фрязинская команда заняла второе место.

В состав сборной вошли Таисия Киселева, Алина Янцен, Виктория Евлампиева, Александра Тытьянечко, Владислава Киселева и Алина Михайлова. Кроме успешного выступления в групповых упражнениях, фрязинские спортсменки отличились и в индивидуальных соревнованиях.

Вторые места завоевали сразу несколько представительниц округа: Карина Прокофьева, Дарья Орловская, Марианна Исраелян, Ксения Маципура, Екатерина Мельник и Александра Пилипонис. Также достойный результат показали и бронзовые призеры из Фрязина — Варвара Литвиченко, Мария Филина и Елизавета Плетюхина. Четвертые места заняли Варвара Михайлова и Василиса Черменина, а пятое место досталось Анне Русиной.

«Общее выступление фрязинских гимнасток подтвердило высокий уровень спортивной школы города и стало поводом для гордости жителей и тренеров. Такие результаты вдохновляют молодых спортсменок и стимулируют развитие гимнастики в округе», — сообщили в администрации округа.