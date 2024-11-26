Спортсменки из Электростали победили в соревнованиях по прыжкам в воду

Электростальские спортсменки завоевали золото на Всероссийских соревнованиях по прыжкам в воду. Турнир памяти заслуженного тренера России Ларюшкина прошел во Дворце спорта «Центральный» в Калуге.

В соревнованиях приняли участие 63 спортсмена из 12 регионов России.

Елизавета Кузина из Электростали завоевала три золотые медали на трамплинах и вышке. Помимо этого, она заняла второе место в специальной программе в зале.

Виктория Казанцева взяла золото в соревновании в зале, завоевала второе место в прыжках с вышки и в синхронных прыжках с трамплина на один метр в паре с Беляевой Екатериной из Москвы. Помимо этого, она получила бронзовую медаль за прыжок с трехметрового трамплина.

Спортсменов тренируют Александр Виноградов и Елена Литвинова.

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