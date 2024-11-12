Спортсменки из Домодедова победили на чемпионате России по рукопашному бою

Соревнования проходили с 5 по 9 ноября в российской столице. Две воспитанницы домодедовского клуба «Авангард» вернулись домой с золотыми медалями.

В турнире участвовало более 260 спортсменов из 39 регионов страны. В течение трех дней проходили поединки, в которых бойцы сражались за медали чемпионата в разных весовых категориях.

Мария Егорова и Екатерина Вальчук в очередной раз доказали, что им нет равных в России. Екатерина Вальчук стала трехкратной чемпионкой страны, а Мария Егорова завоевала этот высокий титул в четвертый раз.

Обе домодедовские спортсменки с раннего детства тренируются под руководством Андрея Андреева и добиваются успеха на соревнованиях разного уровня. С заслуженной победой чемпионок поздравила глава городского округа Евгения Хрусталева. «Домодедово гордится победами наших землячек», — сказала руководитель муниципалитета.

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