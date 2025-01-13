Спортсменки из Дмитрова стали призерами областного турнира по волейболу

Соревнования проводились среди женских команд со всего Подмосковья. Дмитров представляли волейболистки из подмосковного политехнического колледжа.

В дмитровскую команду вошли не только студентки колледжа, но и преподаватели и выпускницы. Соревнования проходили в напряженной борьбе. Все команды показали высокий уровень спортивной подготовки и мастерства. В результате девушки из Дмитрова стали серебряными призерами турнира.

Честь городского округа защищали педагоги Александра Птицына, Анна Ярцева, Мария Ташогло, Екатерина Ильменская, студентки Александра Федоряченко, Софья Фролова, Диана Мустафина, Варвара Гуляева и Софья Тарабаринова, выпускницы Екатерина Котикова и Валерия Вайчиуле.

Команду поздравила с таким выдающимся результатом заместитель главы муниципалитета Ирина Костышина. «Наши спортсмены-любители неоднократно доказывали, что Дмитровский округ славится своими спортивными достижениями», — отметила она.