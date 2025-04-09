Спортсменки из Дедовска вышли в финал регионального этапа школьной лиги

Сборная волейболисток из Дедовского лицея муниципального оруга Истра вышла в финал регионального этапа соревнований Единой школьной лиги Подмосковья. Он стартовал 7 апреля.

Истринские спортсменки одержали три победы со счетом 2:0 в каждом матче. Их соперницами были команды из Подольска, Наро-Фоминска и Дубны. Лучшим игроком признали Варвару Кошелеву. Волейболистки продолжат борьбу за чемпионство в конце апреля.

Вслед за девушками на площадку выйдут юноши из Истринского лицея. Им предстоит сыграть с теми же командами, ребята намерены повторить успех своих сверстниц.

Школьную лигу проводят по инициативе губернатора Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Демография». К участию привлекают именитых спортсменов: олимпийских чемпионов, чемпионов России и мастеров спорта. Так, торжественное открытие Истринской школьной лиги посетили олимпийские чемпионы Владимир Жигилий и Вера Шиманская, а игры дивизиона «Дедовск» — заслуженный мастер спорта Роман Широков.