Спортсменки из Черноголовки стали призерами соревнований по гимнастике

Турнир по художественной гимнастике «Грации Подмосковья» состоялся в Орехово-Зуеве. Спортсменки из Черноголовки завоевали на соревнованиях «серебро» и «бронзу».

Турнир собрал юных спортсменок из более чем 35 городов Московской области, а также из Москвы и других регионов. Как сообщили в спортивной школе «Черноголовка», их воспитанницы достойно выдержали конкуренцию и смогли подняться на пьедестал почета. Серебряные медали завоевали Вероника Полишина, Василиса Назарова и Варвара Жевлакова. Бронзовые награды достались Елизавете Смирновой и Екатерине Кормушкиной.

Все девочки, принявшие участие в соревнованиях, были награждены дипломами, медалями и памятными подарками от организаторов турнира.

Записать ребенка в секцию по художественной гимнастике можно, приехав в спортивное учреждение по адресу: бульвар Архитектора Толмачева, дом № 3.