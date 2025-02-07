Спортсменки из Чехова выступят на областном первенстве по чир спорту

В городском округе Щелково в универсально-спортивном комплексе «Подмосковье» 9 февраля пройдут чемпионат и первенство Московской области по чир спорту. В соревнованиях примут участие и представительницы из Чехова.

Более тысячи спортсменок из 16 муниципалитетов Подмосковья сразятся за право стать сильнейшими. Муниципальный округ Чехов представят воспитанницы спортивного клуба «ЧирЛедис».

На соревнованиях выступят участники в возрасте от восьми до 18 лет. Победителей и призеров определят в нескольких дисциплинах: мальчики и девочки от восьми до 11 лет, юноши и девушки от 12 до 14 лет, юниоры и юниорки от 15 до 18 лет.

По итогам соревнований лучшие спортсмены войдут в сборную Московской области по чир спорту и представят регион на чемпионате и первенстве России. Турнир пройдет с 1 по 7 мая в Москве.

Соревнования проведут в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».