Спортсменки из Чехова стали призерами всероссийского турнира по прыжкам на батуте

Пресс-служба администрации м. о. Чехов

Фото: Пресс-служба администрации м. о. Чехов

В Костроме прошли соревнования по джампинг-фитнесу. Студия Jumping Chekhov из Подмосковья привезла домой два кубка.

Всего 150 спортсменов из Москвы, Подмосковья, Республики Татарстан, Иваново, Кинешмы, Ярославля и Костромы показали свое мастерство в прыжках на батуте на третьем открытом кубке в этом виде спорта. Девушки из Чехова, представляющие спортивный клуб «Надежда», сумели завоевать два серебряных кубка.

Сначала с ярким номером выступила команда юниорок M&MS. Также второе место округу принесла сольная программа Варвары Журавлевой.

Теперь спортсменкам предстоит представить свой округ на пятом кубке по джампинг-фитнесу, который пройдет 26 апреля в Москве. Тренирует девушек Елена Виданова.

Джампинг фитнес — это новое направление физкультуры, сочетающее аэробную гимнастику и акробатику на шестиугольном батуте.