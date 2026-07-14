Спортсменки из Чехова стали призерами первенства России по легкой атлетике

Пресс-служба администрации м. о. Чехов

Фото: Пресс-служба администрации м. о. Чехов

Всероссийские соревнования по легкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет завершились в Смоленске. В текущем году этот город объявлен молодежной столицей России.

В программе соревнований были бег, барьерный бег, спортивная ходьба, прыжки, метания, многоборья и эстафеты. В спортивных состязаниях приняли участие воспитанницы из Чехова Ульяна Дорощенко и Екатерина Анурьева. Они выступили в своей коронной дисциплине — беге на 2000 метров с препятствиями.

Заключительный старт летнего сезона оказался для легкоатлеток удачным. Екатерина Анурьева установила личный рекорд, который обеспечил победу в дисциплине. Ульяна Дорощенко завоевала бронзовую награду.

Тренируют легкоатлеток Александр и Наталья Пятаевы. Их воспитанники регулярно занимают призовые места на областных, всероссийских и международных соревнованиях и приносят муниципальному округу медали разного достоинства.