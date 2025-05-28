Спортсменки из Чехова победили на турнире по синхронному плаванию

Во Владивостоке впервые состоялись всероссийские соревнования по синхронному плаванию «Тихоокеанская русалочка». Побороться за медали приехало свыше 200 спортсменов из десяти субъектов Российской Федерации.

Воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта и училища олимпийского резерва № 4 из Чехова в составе сборной Московской области приняли участие в четырех дисциплинах турнира, завоевав во всех золотые медали.

По итогам спортивных состязаний первое и второе место в номинации «Фигуры» заняли Анна Данилова и Мария Чечель. В категории «Соло» победила Анна Данилова, в номинации «Дуэт» первое место досталось Анне Даниловой и Марии Чечель, а в «Комби» лучшими стали Мария Боярская, Диана Воробьева, Александра Дубцова, Елизавета Игнатенко, Дарья Кожевникова, Виктория Комур, София Любимова, Анна Люосева, Вероника Ткаченко и Мария Чечель.

Тренировали девушек Оксана Самохвалова и Полина Прощенко.