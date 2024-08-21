Спортсменки из Чехова победили на первенстве области по пляжному волейболу

Команда волейболисток из Чехова завоевала бронзовые медали на первенстве Московской области. Соревнования прошли в Солнечногорске.

Финальный этап областного первенства по пляжному волейболу среди юношей и девушек 2006–2007 годов рождения прошел 18 августа. На нем за победу боролись 12 команд девушек и 11 команд юношей.

Ксения Лопаренок и Варвара Васильева из Чехова показали отличную игру и заняли третье место. Теперь спортсменки продолжат тренировки для подготовки к следующим соревнованиям.

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