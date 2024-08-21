Спортсменки из Чехова победили на первенстве области по пляжному волейболу

Пресс-служба администрации городского округа Чехов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Чехов

Команда волейболисток из Чехова завоевала бронзовые медали на первенстве Московской области. Соревнования прошли в Солнечногорске.

Финальный этап областного первенства по пляжному волейболу среди юношей и девушек 2006–2007 годов рождения прошел 18 августа. На нем за победу боролись 12 команд девушек и 11 команд юношей.

Ксения Лопаренок и Варвара Васильева из Чехова показали отличную игру и заняли третье место. Теперь спортсменки продолжат тренировки для подготовки к следующим соревнованиям.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

«Они все-таки не в вакууме». Россиянам напомнили о попытках хакеров взлома через Bluetooth

«Можете попасть в капкан». Россиянам рассказали о рисках при покупке VPN-роутеров

Трезвый расчет и прагматизм. Новая формула отношений Москвы и Баку

Младенец умер от укола соседки. Почему виновница отделалась штрафом

Придется ходить и оглядываться. Куда исчез освобожденный «домодедовский упырь»?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте