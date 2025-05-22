Спортсменки из Чехова победили на международном турнире по синхронному плаванию

В Ташкенте прошел первый открытый чемпионат Центральной Азии по синхронному плаванию Suv Parisi — 2025, в котором приняли участие около 200 спортсменов из разных стран. В соревнованиях разыгрывали 186 комплектов наград.

Сборная России, в состав которой вошли воспитанницы училища олимпийского резерва № 4 из Чехова — Марина Белова, Виктория Сидоренко, Станислава Прокофьева, Яна Ковальчук, Анна Супрунюк и Басима Муасуэс — уверенно заняла первое общекомандное место по итогам соревнований. Девушки завоевали шесть золотых медалей.

Валерия Плеханова стала чемпионкой в техническом и произвольном соло. Дуэт Анастасии Никитенко и Валерии Плехановой занял первые места в групповых произвольных и акробатических программах, а также в техническом и произвольном стиле.

Тренировали команду Ольга Брусникина, Елена Федосеева и Анна Шкуматова.