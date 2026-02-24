Спортсменки из Богородского округа победили на соревнованиях по тяжелой атлетике

Студентки Ногинского филиала Государственного университета просвещения завоевали золото на национальных соревнованиях. Варвара Кузьминова и Софья Врагова стали лучшими среди юниорок в четвертый соревновательный день.

С 16 по 24 февраля в Екатеринбурге проходило первенство России по тяжелой атлетике. За звание сильнейших боролись около 300 спортсменов от 15 до 20 лет со всей страны. Юные ногинчанки отправились в столицу Урала, чтобы показать свою стойкость и силу духа.

Первенство России считают главным национальным стартом сезона. Победа дает шанс попасть в сборную и выступить на мировом уровне. Международные соревнования пройдут со 2 по 8 мая в Египте.

«Мы долго готовились к этим стартам. Хотелось показать все, на что способны, и доказать, что наш округ готов воспитывать чемпионов», — рассказали участницы.

Участницы признались, что теперь их главная цель — достойно представить страну на первенстве мира. Тренерский штаб отметил высокую подготовку девушек и их настрой на победу.