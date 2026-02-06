Спортсменки из Богородского округа победили на Кубке России по тяжелой атлетике

С 3 по 6 февраля Люберцы стали центром тяжелой атлетики страны. Здесь разыграли Кубок России среди мужчин и женщин, собравший более 200 спортсменов. На помост вышли как титулованные чемпионы, так и молодые перспективные атлеты, бросившие вызов лидерам.

5 февраля в рамках Кубка России по тяжелой атлетике в Люберцах воспитанницы Богородского округа поднялись на пьедестал почета.

Триумфатором в весовой категории до 76 кг стала Варвара Кузьминова, одержавшая убедительную победу. В категории до 87 кг Софья Врагова в сложной конкурентной борьбе завоевала серебряную медаль. Выступления обеих спортсменок были отмечены зрителями и специалистами.

Стоит отметить, что данный турнир имеет особый статус: он служит отборочным этапом на чемпионат Европы 2026 года и первым шагом к участию в Спартакиаде сильнейших, что подчеркивает высокую ценность этих наград.