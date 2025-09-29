Спортсменки из Балашихи победили на чемпионате России по тхэквондо

Спортсменки из гимназии № 11 Анна Патейчук и Елизавета Пикалова стали обладательницами золотых медалей на чемпионате и первенстве России по тхэквондо. Соревнования прошли с 25 по 28 сентября в Академии легкой атлетики Санкт-Петербурга и собрали сильнейших участников со всей страны.

В рамках чемпионата участники соревновались в различных возрастных и весовых категориях, демонстрируя мастерство в личном спарринге, личном и командном туле, а также командном разбивании. Мероприятие проводится на регулярной основе при поддержке Федерации тхэквондо МФТ России и считается одним из главных событий в спортивном календаре страны.

Выдающееся выступление Анны Патейчук и Елизаветы Пикаловой подтверждает высокий уровень подготовки спортсменок и их стремление к победам на всероссийской арене. Их успех — гордость не только гимназии № 11 и Балашихи, но и всего российского тхэквондо.