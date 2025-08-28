Спортсменки Богородского округа победили на первенстве России по туризму

В Алтайском крае с 19 по 24 августа проходили соревнования по спортивному туризму среди юниоров и юниорок, а также юношей и девушек. Мероприятие собрало 472 участника из 27 регионов, которые сразились на учебно-тренировочной базе в селе Нижнекаянча.

Команду Московской области представляли шесть спортсменов из Богородского округа, обучающиеся в Центре образования для детей и взрослых. В программу вошли три дистанции: две спринтерские и одна длинная с элементами ориентирования. Первые соревнования начались со связок, где наши спортсмены проявили настойчивость, несмотря на сложные погодные условия.

Среди юниорок связка Софьи Кочергиной и Таисии Дикаревой заняла 12 место, а у юношей Иван Демидов с партнером финишировали 17-ми. На личной дистанции в юниорской категории Полина Горбачева и Андрей Муханов показали хорошие результаты, заняв 23 и 11 места соответственно.

Третий день стал триумфом для девушек, которые, выступая в группе, смогли одержать победу на длинной дистанции, опередив сильных соперников из Чувашии и Кемеровской области. Команда юниоров из Московской области финишировала на четвертом месте, а юниорки — на девятом. Эти достижения стали результатом упорной работы как спортсменов, так и их тренеров.