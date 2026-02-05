Спортсменкам из Лобни присвоили звание мастера спорта России

Две каратистки из Лобни получили звание «Мастер спорта России». Высокую награду присвоили воспитанницам местной школы боевых искусств.

Ольге Глушковой и Анастасии Галко, которые тренируются в «Школе Каратэ Кобудо Тацудзин», вручили удостоверения мастеров спорта по восточному боевому единоборству. Это федеральное звание первой категории. Следующей ступенью для спортсменок может стать статус мастера спорта международного класса.

«Это официальное признание их высокого уровня мастерства. Звание присваивают за успехи на официальных соревнованиях российского и международного уровня», — отметили в школе.

В Лобне активно развивают спорт. Каратэ остается одним из самых популярных направлений среди жителей. Ранее тренер по каратэ и кобудо Вениамин Гармаев из Лобни возглавил Федерацию кобудо Московской области.