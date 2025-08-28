Спортсменка из Павловского Посада стала чемпионкой мира по пожарно-спасательному спорту

В городе Саранск, Республика Мордовия, 26 августа завершился X Чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту среди девушек и юниорок. Спортсменка из Павловского Посада, ученица 10А класса МОУ «ЛИЦЕЙ № 1», Евгения Шмидт стала чемпионкой мира в составе сборной России в дисциплине пожарная эстафета 4×100 метров.