Спортсменка из Павловского Посада стала чемпионкой мира по пожарно-спасательному спорту
В городе Саранск, Республика Мордовия, 26 августа завершился X Чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту среди девушек и юниорок. Спортсменка из Павловского Посада, ученица 10А класса МОУ «ЛИЦЕЙ № 1», Евгения Шмидт стала чемпионкой мира в составе сборной России в дисциплине пожарная эстафета 4×100 метров.
В дисциплинах штурмовая лестница и боевое развертывание Евгения Шмидт завоевала серебряные медали. По итогам чемпионата, Россия заняла первое место в общекомандном зачете.
Также в чемпионатах принимали участие представители Монголии, Азербайджанской Республики, Чешской Республики, Латвийской Республики, Республики Болгария и Королевства Саудовская Аравия.
Подготовили спортсменку тренера по пожарно-прикладному спорту Труфанов Николай Александрович, Чистов Денис Сергеевич.
«Поздравляем нашу спортсменку и тренерский штат с триумфальным выступлением в составе сборной России на чемпионате мира!» — отметили в администрации Павлово-Посадского городского округа.