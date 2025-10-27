Спортсменка из Звенигорода завоевала бронзу на соревнованиях по тхэквондо

Виктория Кислякова из Звенигорода Одинцовского округа участвовала во всероссийских соревнований по тхэквондо «Кубок Смоленской крепости». Девушка показала отличные результаты в возрастной группе юниоров 15-17 лет и стала бронзовым призером.

Виктория продемонстрировала высокую технику и настойчивость в борьбе — это позволило ей выиграть призовое место на престижных соревнованиях. Вместе с ней бронзовые медали в этой же категории взяли Александра Михайлова из Лесного Городка и Мурад Исмаилов из Одинцова. Кроме того, в возрастной группе 12-14 лет отличилась одинцовская спортсменка Анастасия Царанова — девушка поднялась на вторую ступень пьедестала.

По итогам соревнований в Министерстве спорта Московской области сообщили, что сборная Подмосковья взяла в общей сложности 27 медалей: четыре золотые, шесть серебряных и 17 бронзовых. Эти достижения позволили команде занять третье место в общекомандном зачете.