Спортсменка из Жуковского выиграла бронзу на Первенстве России по кикбоксингу

Источник фото: Дмитрий Павлов
Фото: Источник фото: Дмитрий Павлов

Спортсменка из Жуковского Таисия Настечик выиграла бронзовую медаль Первенства России по кикбоксингу. Девушка — воспитанница Центра единоборств «ШТУРМ» и занимается под руководством тренера Сергея Прусова.

«Я очень довольна результатом. И хочу поблагодарить своих родителей, ребят и девчонок, с которыми мы занимаемся, а также тренера Сергея Александровича. Но, конечно, понимаю, что нужно работать, тренироваться, и что мне есть, куда развиваться дальше», — рассказала Настечик.

Соревнования прошли в Каспийске и стали главными в годовом цикле турниров для спортсменов младше 18 лет. В них приняли участие более двух тысяч спортсменов из 76 регионов России.

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