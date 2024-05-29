Спортсменка из Жуковского выиграла бронзу на Первенстве России по кикбоксингу

«Я очень довольна результатом. И хочу поблагодарить своих родителей, ребят и девчонок, с которыми мы занимаемся, а также тренера Сергея Александровича. Но, конечно, понимаю, что нужно работать, тренироваться, и что мне есть, куда развиваться дальше», — рассказала Настечик.

Соревнования прошли в Каспийске и стали главными в годовом цикле турниров для спортсменов младше 18 лет. В них приняли участие более двух тысяч спортсменов из 76 регионов России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».