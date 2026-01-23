Спортсменка из Зарайска стала чемпионкой Московской области по дзюдо
Юная дзюдоистка из муниципального округа Зарайска Александра Федорова стала победительницей областных соревнований среди спортсменов возрастной группы до 18 лет. Девушка выиграла состязания в своей весовой категории — до 70 килограммов.
«Под руководством опытного наставника Александра Комарова, Александра смогла достичь высоких результатов. Именно его поддержка и профессионализм помогли ей выйти на новый уровень мастерства и добиться успеха на столь высоком уровне. Коллеги Александры из детской юношеской спортивной школы поделились радостью и гордостью за достижения своей ученицы», — сообщили организаторы.
По их мнению, завоеванный титул чемпиона свидетельствует о систематической подготовке, целеустремленности и силе воли девушки, способной преодолеть любые трудности и препятствия на пути к цели.