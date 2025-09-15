Спортсменка из Зарайска победила в забеге «Гагарин-трейл»

Старт забегу был дан в деревне Новоселово, где трагически погибли космонавты. В масштабных соревнованиях участвовали бегуны из Москвы и Подмосковья, а также из Ярославской, Воронежской, Рязанской и Нижегородской областей. Зарайск представляли лыжники из клуба SKI-ZAR.

Екатерина Антропова показала лучший результат на дистанции пять километров в своей возрастной категории от 20 лет и старше. Зарайская спортсменка отметила, что победить ей помогла сила духа и поддержка команды. В той же группе в десятку лучших попал еще один представитель Зарайска Алексей Кузьмин.

В категории 14-15 лет на дистанции 1 километр, где борьба была особенно острой, победителем стал Севастьян Бибиков. Георгий Бибиков пришел к финишу дистанции 5 километров в своей возрастной группе 10-11 лет с 13-м результатом.