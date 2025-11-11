Спортсменка из Воскресенска завоевала золото на всероссийских соревнованиях по плаванию

Воспитанница спортивной школы «Академия спорта» в Воскресенске Екатерина Приймаченко успешно выступила на всероссийских соревнованиях по плаванию Mad Wave Challenge 2025 в Казани. В возрастной группе 14-15 лет она завоевала три медали.

Екатерина Приймаченко забрала золотую медаль на дистанции 50 метров баттерфляем с результатом 29,17 секунды. Помимо этого, она заработала две серебряные награды на дистанциях 50 и 100 метров брассом.

«Если ты пропустил старт, замедлился где-то на выходе, не попал в поворот, это все отразится на твоих секундах», — сказала Екатерина.

Спортсменка впервые выступила на Mad Wave Challenge в Казани в 2021 году, а уже в 2022 году выиграла в общем зачете.

«Mad Wave Challenge» для меня как праздник! Это очень атмосферное соревнование, я приобрела там много друзей. К тому же, там достойная конкуренция», — поделилась впечатлениями спортсменка.

Екатерина Приймаченко занимается плаванием семь лет.

«Катю отличает желание разобраться в технике плавания. Она старается быть лучшей во всем. Помимо постоянных тренировок и выездов на соревнования, Катя успевает хорошо учиться в школе. Вся группа равняется на нее», — рассказала Ольга Никитина.

В ноябре 2025 года Екатерина выступит на всероссийских соревнованиях по плаванию «Резерв России» в Саранске.

«Будем стараться показать достойные результаты», — заключила спортсменка.