Спортсменка из Воскресенска вошла в топ-8 Кубка России по бадминтону в Гатчине

В Гатчине на кортах ФОК «Арена» завершился Кубок России по бадминтону 2026 года. Турнир собрал более 140 спортсменов из 14 регионов страны и определил сильнейших в разных разрядах.

Соревнования прошли 23 мая и стали одним из ключевых этапов национального календаря. Участники боролись за выход в финальные стадии в одиночных и парных категориях. Уровень конкуренции был высоким на протяжении всего турнира.

Особое внимание привлекло выступление спортсменки отделения бадминтона МБУ ДО «СШ по единоборствам» Василисы Ицковой. Она заявилась в взрослую сетку и сумела показать результат, позволивший ей войти в восьмерку сильнейших спортсменок страны в женском одиночном разряде.

По ходу турнира Ицкова одержала победы над более опытными соперницами. Она уверенно переиграла мастеров спорта Алену Яковлеву из Санкт-Петербурга и Анастасию Осияненко из Москвы. В четвертьфинале спортсменка из Воскресенска провела напряженный матч против многократной чемпионки России Евгении Косецкой.

«Я старалась играть спокойно и не уступать в темпе, даже когда соперница усиливала давление», — сказала Василиса Ицкова.

Встреча завершилась в трех партиях, где решающим стал опыт более титулованной соперницы. Несмотря на поражение, результат позволил спортсменке закрепиться среди сильнейших игроков страны.