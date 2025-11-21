Спортсменка из Воскресенска стала призером всероссийского турнира по боксу

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск

Всероссийские соревнования по боксу «Олимпийские надежды» проходили в городе Сальск Ростовской области с 12 по 21 ноября. За медали боролись сильнейшие девушки в возрасте 15-16 лет и юниорки 17-18 лет.

Турнир собрал 265 спортсменок со всей страны. Команда Московской области завоевала шесть медалей: четыре золотых и две серебряных.

Спортсменка из Воскресенска Алена Дузенко стала обладательницей серебряной награды  в категории девушек 15-16 лет. По итогам соревнований представительницы Подмосковья  вошли в состав сборной России на 2026 год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в 2025 году в регионе построят три спорткомплекса, завершат реконструкцию двух стадионов и обновят легкоатлетический манеж. Это позволит создать еще более комфортные условия для ведения здорового образа жизни.

