Спортсменка из Воскресенска стала призером турнира по шахматам

Открытые соревнования «Шахматная принцесса» и «Шахматная королева» прошли в Егорьевске. В турнире участвовали спортсменки в возрасте до 14 лет.

Ежегодный весенний турнир по шахматам стал хорошей традицией и с каждым годом собирает все больше участниц. В этом году число приехавших на соревнования спортсменок стало рекордным. За победу боролись 67 юных шахматисток из Москвы и Московской области, Рязани, Калуги и Владимирской области.

Все участницы были разделены на две возрастные категории: «Шахматная принцесса» (для девочек до 10 лет) и «Шахматная королева» (для девушек от 10 до 14 лет).

Воспитанница воскресенского клуба Ева Жаворонкова завоевала серебряную награду в категории «Шахматная принцесса».

Организаторы рассказали, что уже ведутся переговоры о привлечении участниц из других регионов России, так что в следующем году турнир обещает стать еще масштабнее.