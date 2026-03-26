Спортсменка из Воскресенска стала призером на первенстве ЦФО по боксу

Сборная Московской области стала лидером командного зачета на первенствах Центрального федерального округа по боксу среди юношей и юниоров, девушек и юниорок. Соревнования прошли с 15 по 22 марта в селе Покровское (Московская область), в них приняли участие 207 боксеров из 17 регионов ЦФО.
В копилке подмосковной команды — 84 медали. Бронзу среди девушек 15–16 лет принесла воскресенская спортсменка Алена Дузенко.
Ранее сборная юниорок 19–22 лет и 17–18 лет в рамках первенства ЦФО завоевала 22 медали. Первенство Центрального федерального округа по боксу проводится в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».
