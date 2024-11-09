Спортсменка из Воскресенска стала кандидатом на номинацию в легкой атлетике

Чемпионка России по метанию диска Алиса Махмутова из Воскресенска стала одной из кандидаток в номинации «Восходящая звезда 2024 года». Поддержать спортсменку можно до 15 ноября, проголосовав в соцсетях Всероссийской федерации легкой атлетики.

Алиса Махмутова пришла в легкую атлетику в 11 лет. Девушка продолжила спортивный путь родителей. Через три года тренировок и выступлений на соревнованиях она вышла на всероссийский уровень, привезя и Краснодара две бронзовые медали.

«Сложен наш вид спорта тем, что важна сила и скорость, совместить эти два качества сложно. Ты должен быть сильным, быстро разгоняться. Я считаю, такие технические виды сложнее, чем бег — спринт или на длинные дистанции. Мне очень нравится побеждать, я стараюсь сделать все возможное», — поделилась чемпионка России по метанию диска Алиса Махмутова.

Сегодня легкоатлетка из Воскресенска занимает второе место по Европе и седьмое в мире в международном топе спортсменов. В копилке ее побед медали со всероссийских соревнований в метании диска, первенств России, международного турнира и матча сборных команд в Белорусии. Недавно Алиса выступила в составе сборной Подмосковья на всероссийской летней спартакиаде учащихся, завоевав золото.

«Решаем задачи, которые стоят впереди. В следующем году тоже будет Спартакиада учащихся, она переходит на юниорский возраст, с ю-18 на ю-20. Ей будет потяжелее, поинтереснее, и я думаю, что мастерский рубеж в 53 метра мы должны выполнить», — сказал тренер высшей категории отделения легкой атлетики спортивной школы олимпийского резерва «Академия спорта» Ринат Махмутов.