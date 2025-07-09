Спортсменка из Воскресенска стала чемпионкой Подмосковья по пауэрлифтингу

На областном чемпионате по пауэрлифтингу в Серпухове воскресенская атлетка Анна Морозова установила новый рекорд Московской области в приседаниях, превзойдя достижение, которое не обновлялось с 2011 года, — 178 килограммов. Кроме того, она улучшила свой личный рекорд в жиме штанги лежа, подняв 115 килограммов.

В соревнованиях приняли участие 260 спортсменов из 30 городов Подмосковья, которые соревновались в различных дисциплинах: жим лежа, классический жим, троеборье и классическое троеборье. Эти виды спорта требуют от участников не только силы и выносливости, но и высокой техники и стойкости духа.

С общим результатом 483 килограмма Анна уверенно заняла первое место в своей весовой категории и стала абсолютной чемпионкой Московской области среди женщин по пауэрлифтингу.

Отметим также, что турнир стал отличной площадкой для обмена опытом между спортсменами и тренерами, а также способствовал популяризации пауэрлифтинга в регионе.