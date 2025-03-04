Спортсменка из Воскресенска победила в командном первенстве России по бадминтону

Воспитанница спортивной школы по единоборствам из Воскресенска Василиса Ицкова заняла третье место на всероссийских соревнованиях по бадминтону. Состязания состоялись в Саратове с 25 февраля по 3 марта.

Участниками турнира стали 120 спортсменов из 16 регионов России. Воскресенск и Московскую область на нем представила Василиса Ицкова.

Девушка соревновалась с соперницами на три года старше. По результатам игр она стала бронзовым призером в одиночном разряде личных соревнований.

Также она оказалась лучшей в рамках командного первенства России среди юниоров и юниорок до 19 лет. На вторую ступень пьедестала взошли спортсмены из Москвы, на третью — из Санкт-Петербурга и Нижегородской области.

Отметим, что турнир организовали в соответствии с целями госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».