Спортсменка из Воскресенска победила на всероссийском турнире по метаниям диска

Воспитанница спортшколы олимпийского резерва «Академия спорта» городского округа Воскресенск Анна Бочинская заняла первое место на Всероссийских соревнованиях по метаниям диска, посвященных памяти Анатолия Лунева. Побороться за звание лучших в Сочи собрались спортсмены из разных регионов России.

Среди девушек до 16 лет Анна Бочинская из городского округа Воскресенск завоевала первое место, показав результат 29,25 метра. Воспитанница спортшколы олимпийского резерва «Академия спорта» продемонстрировала высокий уровень мастерства и подготовки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в 2025 году в Московской области построят три спорткомплекса, завершат реконструкцию двух стадионов и обновят легкоатлетический манеж. Это позволит создать в регионе еще более комфортные условия для ведения здорового образа жизни.