Спортсменка из Воскресенска победила на всероссийском турнире по бадминтону

Воспитанница отделения бадминтона Воскресенской спортивной школы заняла первое место в одиночном разряде на всероссийских соревнованиях. Состязания проходили с 14 по 17 ноября в Орле.
Всероссийские юниорские и юношеские соревнования по бадминтону «Встающие на крыло» входят в Единый календарный план Министерства спорта России в ранге «Три звезды». В них приняли участие 250 спортсменов из 15 регионов страны.
Василиса Ицкова успешно выступила, заняв первое место в одиночном и третье место в парном разрядах.
Отметим, воскресенские бадминтонисты регулярно завоевывают призовые места на соревнованиях. Это доказывает высокий уровень подготовки спортсменов.