Спортсменка из Воскресенска победила на чемпионате Европы по пауэрлифтингу

Соревнования проходили в Тбилиси с 6 по 12 марта. Сборная России впервые после долгого перерыва была представлена на международной арене под своим флагом и гимном.

Чемпионат Европы по пауэрлифтингу (спорт ПОДА) собрал 192 сильнейших спортсмена из 27 стран. За медали боролись 14 российских пауэрлифтеров в 10 весовых категориях, как у мужчин, так и у женщин.

Представительница спортивного клуба инвалидов «Лидер» Надежда Сычева из Воскресенска пополнила копилку сборной России сразу четырьмя золотыми медалями. Спортсменка выступала в весовой категории до 73 килограммов. Опередив восемь соперниц в лучшей попытке с весом 107 килограммов, представительница Воскресенска стала чемпионкой Европы. Еще одну золотую медаль Надежда выиграла по сумме трех попыток — 311 килограммов.

Так как в зачет соревнований шли и результаты открытого чемпионата Европы, Надежда Сычева с этими же результатами и здесь стала обладательницей двух золотых наград.

Кроме того, команда в составе Надежды Сычевой, Веры Муратовой и Константина Мацнева в миксте завоевала бронзовую медаль, уступив французам и кубинцам.