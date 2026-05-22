Спортсменка из Волоколамска выступит на чемпионате Европы и мира

Воспитанница спортивно-патриотического клуба «Спецвзвод» Александра Чивилева из Волоколамска вошла в состав двух сборных команд России.

Александра уже приняла участие в двух чемпионатах России — по универсальному бою и панкратиону. В обоих соревнованиях она заняла второе место и теперь готовится к новым вызовам.

«Где-то недоработала. Есть к чему стремиться», — отмечает спортсменка.

28 мая девушка отправится в Ереван на чемпионат Европы по смешанным боевым искусствам. А затем будет представлять сборную России на чемпионате мира по универсальному бою в Челябинске.

После чемпионата в Ереване Александра планирует немного отдохнуть и с новыми силами приступить к подготовке к мировому первенству.

Текст, фото, видео: Дмитрий Беденко.