Спортсменка из Волоколамска стала призером чемпионата России по воздушной гимнастике

В универсальном спортивном зале Академии спорта «Динамо» на улице Юрия Никулина впервые прошли официальные первенство и чемпионат России по воздушной гимнастике. В Москве собрались 460 спортсменок из более чем 30 регионов страны.

Серебряным призером чемпионата в своей категории стала 18-летняя Алина Беляева из Волоколамска. Она блестяще исполнила свою программу и лишь немного уступила спортсменке из Сочи. Высокий результат позволил Алине получить звание Кандидата в мастера спорта.

В течение двух дней участницы демонстрировали сложнейшие элементы на воздушных кольцах, полотнах и стропах. Атмосферу яркого спортивного праздника дополнили выступления Полины Гагариной и балета «Тодес».

«Я очень рада, что я прошла отбор и выступила. Своим выступлением в целом довольна, но всегда есть над чем работать, главное видеть ошибки и их исправлять. Чемпионат прошел очень масштабно, организация была на высоком уровне», — рассказала Алина Беляева.

Напомним, с 2020 по 2023 год девушка занималась в Волоколамске, в школе воздушной гимнастики «Звездное небо» у тренера Анны Корженевской. Именно она привила любовь к этому виду спорта.

Сейчас Алина учится в цирковом училище в Москве и с прошлого года сама тренирует подрастающих воздушных гимнасток. У ее учениц уже есть достижения на разных соревнованиях.

Помимо Алины, на чемпионате выступили также и другие спортсменки из Волоколамска. Златослава Кольцова и Вероника Чистова вошли в десятку лучших в своих категориях.