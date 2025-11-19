Спортсменка из Солнечногорска выступит на первенстве России по джиу-джитсу

Победа Анастасии Чумаковой на первенстве Московской области по джиу-джитсу, проходившем в Апрелевке, обеспечила ей участие в Первенстве России. Оно запланировано на март 2026 года, и юная спортсменка будет представлять на турнире Московскую область.

Сейчас Анастасия активно готовится к предстоящим всероссийским соревнованиям. Она тренируется шесть раз в неделю под руководством своего отца и наставника Ивана Чумакова, совершенствуя технику и укрепляя физическую форму.

«Настя тренируется с раннего детства, потому что я сам тренируюсь. Серьезно же она посвятила себя этому виду спорта около пяти лет назад. За это время она неоднократно становилась победительницей и призером множества всероссийских и международных турниров, включая второе место на Первенстве Московской области и призовые места на Первенстве Центрального Федерального округа в прошлом году. Помимо этого, она занимается конным спортом, где так же занимает призовые места», — поделился тренер Анастасии Иван Чумаков.

На недавнем турнире в Апрелевке спортсменка выступила в дисциплине «борьба лежа» в весовой категории до 40 кг. Ее высокий уровень подготовки позволил ей уверенно пройти пять поединков и завоевать золотую медаль, обойдя около десяти соперниц.

«Этот успех — результат ее неустанного труда, настойчивости и безграничной целеустремленности! Поздравляю нашу чемпионку с блестящей победой! Желаю покорения новых спортивных высот!», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

В декабре Анастасии предстоит очередное ответственное выступление — участие в Первенстве Центрального Федерального округа.