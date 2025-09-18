Спортсменка из Солнечногорска стала призером чемпионата России по конному спорту

В поселке Верхнее Дуброво Свердловской области прошел чемпионат России по конному спорту. Среди участников в возрасте от 18 лет и старше выступила мастер спорта международного класса из Солнечногорска Дарья Селиваненко, которая завоевала бронзовую медаль.

Она вместе со своим конем успешно справилась с троеборьем, куда вошли манежная езда, полевые испытания и конкур. По итогам соревнований Дарья набрала 46,3 балла и заняла третье место.

«Поздравляем Дарью с призовым местом и желаем дальнейших успехов, новых побед и ярких спортивных достижений! Ее успех — это результат упорного труда, таланта и преданности своему делу. Мы гордимся тем, что в Солнечногорске есть такие замечательные спортсмены, которые достойно представляют наш округ на всероссийских соревнованиях», — подчеркнул глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

В состязаниях приняли участие представители Московской, Смоленской, Нижегородской, Новосибирской и Свердловской областей, Пермского края и ряда других регионов страны.