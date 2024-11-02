Спортсменка из Солнечногорска стала чемпионкой мира по кикбоксингу

Спортсмены из Солнечногорска завоевали две золотые и одну бронзовую медали на чемпионате мира по кикбоксингу и другим единоборствам, который прошел на греческом острове Родос под эгидой WKU. В числе победителей оказалась девятилетняя Ева Разградская. Ее тренер намерен зафиксировать это достижение в Книге рекордов Гиннеса.

Ева смогла обойти соперниц старшего возраста из Германии и Ирландии. Юная чемпионка тренируется с шести лет. Как рассказал тренер Евы, руководитель спортивного клуба «Литвиненко Тим» Дмитрий Литвиненко, она участвовала уже в 24 крупных боях, из которых 22 закончились победой, включая всероссийские и областные турниры.

«Девочка очень упорная, характерная. На сегодняшний день она является самой юной чемпионкой мира. Мы будем подавать документы, чтобы подтвердить это в книге рекордов Гиннеса», — подчеркнул Дмитрий Литвиненко.