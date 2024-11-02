Спортсменка из Солнечногорска стала чемпионкой мира по кикбоксингу
Спортсмены из Солнечногорска завоевали две золотые и одну бронзовую медали на чемпионате мира по кикбоксингу и другим единоборствам, который прошел на греческом острове Родос под эгидой WKU. В числе победителей оказалась девятилетняя Ева Разградская. Ее тренер намерен зафиксировать это достижение в Книге рекордов Гиннеса.
Ева смогла обойти соперниц старшего возраста из Германии и Ирландии. Юная чемпионка тренируется с шести лет. Как рассказал тренер Евы, руководитель спортивного клуба «Литвиненко Тим» Дмитрий Литвиненко, она участвовала уже в 24 крупных боях, из которых 22 закончились победой, включая всероссийские и областные турниры.
«Девочка очень упорная, характерная. На сегодняшний день она является самой юной чемпионкой мира. Мы будем подавать документы, чтобы подтвердить это в книге рекордов Гиннеса», — подчеркнул Дмитрий Литвиненко.
Спортсменов из Солнечногорска чествовали в спортивном клубе «Кобра» после их возвращения с мировых соревнований. В составе сборной России, насчитывающей 37 человек, выступали четверо жителей округа. Золотые медали завоевали двукратный чемпион мира по кикбоксингу и тренер спортивного клуба «Кобра» Джей Гулиев, а также Ева Разградская. Бронзовая медаль досталась Дмитрию Литвиненко, а девятилетнего Назара Чебунина отметили за упорство и волю к победе. Все они были награждены грамотами и сертификатами.
«Мы очень рады и благодарны. От имени совета депутатов и Московской областной думы поздравляю наших спортсменов», — отметила председатель совета депутатов городского округа Солнечногорск Марина Веремеенко.
В общей сложности российские спортсмены привезли с чемпионата WKU World Championships 2024 31 медаль. В планах солнечногорских кикбоксеров участие в международных соревнованиях в Германии, Гане (Африка) и Самаре.
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