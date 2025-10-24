Спортсменка из Солнечногорска победила на Кубке России по стрельбе из арбалета

В ФОК «Поварово» в городском округе Солнечногорск завершился Кубок России по стрельбе из полевого арбалета. В соревнованиях приняли участие более 40 стрелков из семи регионов страны.

Солнечногорские спортсменки продемонстрировали отличную подготовку: Кира Фетенко стала победительницей турнира, а Кристина Шишкина завоевала серебряную медаль.

«Проведение Кубка России у нас в округе — это не только возможность для наших спортсменов проявить себя, но и стимул для дальнейшего развития спортивной инфраструктуры и привлечения молодежи к занятиям спортом. Мы гордимся достижениями Киры и Кристины, которые достойно представили Солнечногорск. Желаем дальнейших успехов и новых ярких побед!», — подчеркнул первый заместитель главы городского округа Кирилл Типографщик.

Соревнования проходили в двух дисциплинах: стрельбе с 18 метров по мишени с 60 зачетными выстрелами и упражнении из 120 выстрелов. Победители определялись по суммарному количеству набранных баллов.