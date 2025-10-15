Спортсменка из Серпухова выиграла золото на первенстве Азии по пауэрлифтингу

С 8 по 12 октября в Гонконге проходило первенство Азии по пауэрлифтингу. Золотую медаль на соревнованиях выиграла Дарья Валиахметова из Серпухова.

Представительница Московской области продемонстрировала мастерство в весовой категории до 57 килограммов среди юниорок в возрасте от 19 до 23 лет.

Спортсменка блестяще справилась с тремя подходами, зафиксировав результат в 85 килограммов.

Еще одним достижением стало второе место в абсолютном зачете среди всех участниц юниорского дивизиона.

Турнир стал для 19-летней подмосковной штангистки дебютом не только на международной арене, но и в новой возрастной категории.

«Мой результат сейчас превышает результаты девочек моей возрастной группы и весовой, что не может не радовать. Это пока не мировые рекорды, но все впереди», — отметила Дарья Валиахметова, которая продолжает спортивную династию.

Ее родители — заслуженный тренер России Владимир Валиахметов и многократная чемпионка мира и Европы по пауэрлифтингу и жиму лежа, заслуженный мастер спорта Ирина Луговая.

Участники из России выиграли на соревнованиях в Гонконге свыше 20 наград и одержали победу во всех командных зачетах.