Спортсменка из Серпухова выиграла чемпионат мира по универсальному бою

Спортсменка Мария Шишкова завоевала золотую медаль на Чемпионате мира по универсальному бою, принеся высшую награду в копилку России и Подмосковья. Будучи мастером спорта по самбо, Мария Шишкова является воспитанницей спортивной школы «Русский медведь».

Ее вклад в развитие спорта не ограничивается лишь личными достижениями: Мария продолжает свою карьеру в родной школе уже в качестве тренера, передавая свой опыт и к молодым спортсменам.

«Серпухов по праву гордится своими чемпионами. Особенно ценно, что свою победу Мария одержала в новом для школы виде спорта — универсальном бое. Это отделение работает в „Русском медведе“ менее года, и такой быстрый и блестящий результат свидетельствует о высоком профессионализме и таланте. Спасибо за этот потрясающий результат ей и ее наставникам, Павлу и Михаилу Касатовым. Желаю не останавливаться на достигнутом и покорять новые вершины. Новых побед!», — сообщил глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.

Универсальный бой — это не просто вид единоборств, это комплексное двоеборье, требующее от спортсмена всесторонней подготовки и выносливости. Дисциплина включает в себя несколько этапов: полоса препятствий, стрельба, бег, метание ножа и бой на ринге.